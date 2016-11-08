Хлеба и зрелищ: женщины всего мира соберутся испечь еврейскую халу

Праздничный хлеб, музыка, танцы и вдохновение

Дата: 10 ноября, 18:30

Место: банкетный зал "Парадайз", ул. Маршала Захарова, д. 6 корп. 1

Ради чего идти: увидеть, как женщины готовят праздничные халы (витой белый хлеб продолговатой формы – прим.ред.). Традиционный рецепт этого блюда включает в себя много яиц, белую пшеничную муку, воду, сахар, соль, дрожжи.

Что еще: специальным гостем мероприятия станет главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт и президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. Также участницы вместе споют еврейские песни и смогут потанцевать.