В День народного единства в Москве пройдут более 200 мероприятий

Москвичи празднуют День народного единства

Москвичи отмечают День народного единства. В столице пройдет более 200 мероприятий.

Они пройдут в библиотеках, домах культуры и музеях. Ожидается, что их посетят около двух миллионов человек, сообщает телеканал "Москва 24".

В связи с Днем народного единства в столице приняты усиленные меры безопасности. За порядком проследят почти 5 тысяч полицейских, военнослужащих внутренних войск и дружинников.

На концерты, которые пройдут в течение дня, запрещено проносить колюще-режущие предметы и емкости с жидкостями.

День народного единства, который отмечается 4 ноября, установлен в честь освобождения Москвы от польско-литовских захватчиков народным ополчением под предводительством Минина и Пожарского.

4 ноября 1612 года поляки были изгнаны из столицы.

Отметим, что в этот день в Кремле традиционно проходит торжественный прием. В этом году на него приглашены около тысячи человек - политики, бизнесмены, ученые, журналисты и деятели культуры.

В связи с проведением мероприятий 4 ноября с 11.00 будет ограничено движение по Зеленодольской и Жигулевской улицам, Зеленодольскому проезду. С 12.00 и до окончания мероприятий закроют движение по улицам маршала Бирюзова, площади Академика Курчатова и по улице маршала Василевского; С 13.00 будет ограничено движение по улице Перерва.