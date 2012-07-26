День крещения Руси отметят в Москве концертом и автопробегом

ИТАР-ТАСС

Православные христиане 28 июля отметят День крещения Руси. В Москве к празднику приурочен концерт, который пройдет в храме Христа Спасителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями Константина Блаженова. В концерте примут участие фольклорные коллективы из России, Украины и Белоруссии.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в этот день совершит богослужение в Киеве. Во всех московских храмах пройдут торжественные богослужения, которые завершатся в полдень колокольным звоном.

В городских библиотеках 28 июля откроются специализированные выставки, а в столичных парках пройдут концерты и реконструкции исторических событий. Кроме того, в субботу состоится автопробег из Москвы в Рязань. Он стартует в 9.00 от Новой площади.

Крестил Киевскую Русь в 988 году Святой равноапостольный князь Владимир. С этого времени христианство в греко православной форме было признано государственной религией.

День крещения Руси официально отмечается в России с 2010 года.