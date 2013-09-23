"Ъ - Деньги": Правительство РФ пытается сделать бюджет понятным народу

Фото: M24.ru

Клуб весёлых и доходчивых

Брошюра, плакат, мультфильм, онлайн-калькулятор, настольная игра — правительство РФ ждет от граждан идей, как сделать госбюджет понятным народу. Конкурс открыт для всех желающих, заявки принимаются до 1 ноября. Устоять невозможно.

Португалия, которую мы догнали

Заводы и фабрики закрываются, бизнес бежит из страны, повальная безработица. Зато построены стадионы к футбольному чемпионату и самый длинный в Европе мост. Так сегодня выглядит Португалия, которую Россия наконец догнала по уровню ВВП на душу населения.

Поднять янтаря

Калининградские черные копатели янтаря не зря называют себя клондайкерами: грамм древней смолы в крупном камне не дешевле грамма золота. За последние три года мировые цены на янтарь выросли втрое. В западном российском анклаве корреспондент "Денег" обнаружил сотни людей, зарабатывающих на жизнь лопатой и мотопомпой.

О разнообразии гидов

С группой интересующихся — по злачным местам Москвы. В рамках тимбилдинга — на велосипедную экскурсию. Экскурсоводом в родном городе может стать каждый. Корреспондент "Денег" собрала несколько историй предпринимателей, разделяющих эту уверенность.

Биржа беззаботных

Все больше наших граждан, предвкушая кризис, боятся потерять работу. Какие профессии востребованы и в мирное время, и в самых суровых экономических катаклизмах, выясняла корреспондент "Денег".

Пешеход проходит как хозяин

Общественное движение "Союз пешеходов" добилось от администрации президента и Минфина признания неправомерности регрессных исков по автостраховкам к пешеходам—виновникам аварий. Страховщики заявляют, что, пока закон не изменен, давать спуску нарушителям они не будут.

Дело о самом гуманном суде в мире

Один год по приговору трибунала не мог носить оружие и занимать выборные должности член исполкома Хамовнического районного совета Москвы Наумов, который в 1918 году хладнокровно застрелил человека. Помимо того его приговорили лишь к общественному порицанию. Исключительная мягкость наказания объяснялась очень просто. Убийца был революционером со стажем, а убитый — представителем свергнутых классов. За гораздо более страшные деяния классово близких к советской власти преступников нередко приговаривали к своеобразной каре — расстрелу условно.

Везучий голландец

Нидерланды — это не только Ван Гог, тюльпаны и легализованная марихуана, но и "голландская болезнь". Правда, сейчас ею болеют другие страны, Голландия же давно поправилась и с тех пор процветает.

В погоне за золотым дельцом

В российских кинотеатрах дебютирует криминальная картина "Va-банк", продукт совместной деятельности нескольких независимых студий, в том числе Appian Way Productions, которой заправляет Леонардо Ди Каприо, и мейджора 20th Century Fox — он вложился в производство и выторговал за это право на американский прокат.

Другие материалы еженедельника "Коммерсант-Деньги"