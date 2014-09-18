Правительство не включило налог с продаж в поправки к бюджету

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство России внесло с Госдуму пакет бюджетообразующих поправок в Налоговый кодекс, которые необходимо рассмотреть до первого чтения проекта федерального бюджета на ближайшие три года. При этом в пакет не входит налог с продаж, сообщил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Мы были категорически против введения налога с продаж", - сообщил он. На сегодняшний день, по словам главы комитета, правительство приняло решение "этот налог нам не вносить", передает ИТАР-ТАСС.

Он добавил, что законопроект о федеральном бюджете на 2015-2017 годы будет вынесен на рассмотрение Госдумой 24 октября. Согласно действующему законодательству, правительство должно внести проект закона в нижнюю палату парламента до 1 октября.

В свою очередь, Минфин планирует зарезервировать в бюджете в 2015 году 190 миллиардов рублей как "антикризисный резерв". По словам министра финансов Антона Силуанова, правительство в целом утвердило прогноз социально-экономического развития и параметры бюджета на 2015-15 годы.

Кабмин поддержал почти все предложения Минфина по оптимизации бюджета, кроме отмены фиксированных выплат к страховой пенсии. Как отметил Силуанов, вопрос по выплате фиксированного размера к базовой пенсии вновь выходящим на пенсию пенсионерам будет рассмотрен дополнительно.

Глава Минфина также отметил, что в планировании бюджета не предусматривается введение налога с продаж и повышение НДС.