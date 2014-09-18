Форма поиска по сайту

18 сентября 2014, 14:59

Политика

Правительство не включило налог с продаж в поправки к бюджету

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство России внесло с Госдуму пакет бюджетообразующих поправок в Налоговый кодекс, которые необходимо рассмотреть до первого чтения проекта федерального бюджета на ближайшие три года. При этом в пакет не входит налог с продаж, сообщил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Мы были категорически против введения налога с продаж", - сообщил он. На сегодняшний день, по словам главы комитета, правительство приняло решение "этот налог нам не вносить", передает ИТАР-ТАСС.

Он добавил, что законопроект о федеральном бюджете на 2015-2017 годы будет вынесен на рассмотрение Госдумой 24 октября. Согласно действующему законодательству, правительство должно внести проект закона в нижнюю палату парламента до 1 октября.

В свою очередь, Минфин планирует зарезервировать в бюджете в 2015 году 190 миллиардов рублей как "антикризисный резерв". По словам министра финансов Антона Силуанова, правительство в целом утвердило прогноз социально-экономического развития и параметры бюджета на 2015-15 годы.

Кабмин поддержал почти все предложения Минфина по оптимизации бюджета, кроме отмены фиксированных выплат к страховой пенсии. Как отметил Силуанов, вопрос по выплате фиксированного размера к базовой пенсии вновь выходящим на пенсию пенсионерам будет рассмотрен дополнительно.

Глава Минфина также отметил, что в планировании бюджета не предусматривается введение налога с продаж и повышение НДС.

Налог с продаж

В начале августа президент России поручил Минфину разработать поправки в Налоговый кодекс, которые позволят регионам вводить налог с продаж со ставкой 3 процента. В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов оценивал дополнительные доходы бюджетов регионов с этого налога до 200 миллиардов рублей в год.

Минфин предлагает снова ввести схему, которая действовала до 2003 года. Налог будет собираться с организаций и индивидуальных предпринимателей, объектом выступают операции по реализации товаров и услуг.

"Безусловно, мы будем самым серьезным образом рассматривать законопроект, дающий регионам возможность использования налога с продаж. Готовящийся законопроект необходимо тщательно проработать, чтобы избежать ошибок прошлых лет, упростить администрирование налога, исключить возможные схемы уклонения от уплаты и максимально четко определить полномочия регионов", - рассказал ранее министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента экономической политики Максим Решетников.

Решетников отметил, что для Москвы налог с продаж может стать существенным источником пополнения городского бюджета, учитывая, что в столице существует "большой и довольно стабильный потребительский рынок". Налог с продаж, по мнению главы ведомства, может стать крепким и не зависящим ни от внешней конъюнктуры, ни от складывающейся экономической ситуации источником доходов для регионов.

Налог с продаж не будет распространяться на ряд товаров и услуг:

  • Различные продукты питания: хлеб и хлебобулочные изделия, молоко, молокопродукты, сахар, соль, картофель, растительное масло, яйца, крупы, продукты детского и диабетического питания
  • Детская одежда и обувь
  • Лекарства
  • Услуги ЖКХ
  • Услуги по сдаче в наем жилых помещений
  • Продажа объектов недвижимости и земельных участков
  • Продажа учебной, научной книжной литературы, периодических печатных изданий

В законе также содержится перечень других товаров и услуг, на реализацию которых налог распространяться не будет.

