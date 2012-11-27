Москва удостоена золотой медали за сохранение культурного наследия

Фото: с сайта dkn.mos.ru

Правительство Москвы награждено золотой медалью за выдающиеся достижения в области сохранения культурного наследия. Награда была вручена по итогам международной выставки по реставрации и сохранению памятников истории и культуры DENKMAL, проходившей в Германии под патронажем ЮНЕСКО.

DENKMAL — крупнейший европейский форум, в работе которого принимают участие ведущие реставрационные, проектные, производственные и строительные организации, специализирующиеся на сохранении и восстановлении памятников истории и культуры.

Стенд столичного правительства общей площадью 200 квадратных метров включал в себя 3 пространства — экспозиционное, художественно-реставрационное и информационно-представительское. Профессиональному сообществу были представлены результаты работы по сохранению и реставрации объектов Москвы.

Центром экспозиции стал 5-метровый макет Триумфальной арки, реставрация которой проведена в Москве в честь 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года. Кроме того, на выставке была представлена информация о храме Святителя Алексия в Лейпциге, в реставрации которого принимала участие Москва, а также об уникальном образце деревянного зодчества — храме великомученика Георгия Победоносца XVII века в московском музее-заповеднике "Коломенское".

Каждый объект сопровождали фото- и видеоматериалы на русском, английском и немецком языках, отражающие процесс реставрации и современного использования исторических зданий.

По результатам успешного сотрудничества было принято решение провести следующую международную реставрационную ярмарку DENKMAL — 2013 в Москве.