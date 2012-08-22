Большой зал театра имени Ермоловой откроется после реконструкции

Завершается капремонт в театре имени Ермоловой. Начало нового сезона отметят открытием обновленной сцены. Также планируется отремонтировать фасад здания, закупить современную технику и разработать новый сайт

Большая сцена Московского драматического театра имени М.Н.Ермоловой откроется после реконструкции к началу театрального сезона.

Уже 1 ноября 2012 года в Большом зале состоится первый после реконструкции спектакль. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на художественного руководителя театра, народного артиста России Олега Меньшикова. Артист рассказал об этом во время осмотра здания театра мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Малый зал театра, где также идет ремонт, будет использоваться в качестве репетиционной площадки. Помимо этого, по словам директора театра Марка Гурвича, к концу сезона планируется закончить строительство новой экспериментальной сцены. Новый зал будет рассчитан на 136 мест. Кроме того, уже разработан новый сайт и логотип театра.

В новом сезоне в театре имени Ермоловой запланировано семь премьер. Олег Меньшиков планирует поставить в театре не только спектакли старого репертуара, но и постановки из "Театрального сообщества" его имени. В трех из этих постановок сыграет сам худрук театра.

Как рассказал Олег Меньшиков, руководство театра обратилось к Сергею Собянину с просьбой создать на базе учреждения театральный центр. В здании предлагается открыть театральную школу, библиотеку и сувенирный магазин. Будет работать и существующий музей театра.

По словам руководителя московского департамента культуры Сергея Капкова, в общей сумме театру уже выделено 200 миллионов рублей. В следующем году будет выделено еще 83 миллиона рублей, а также средства на ремонт и дополнительное оборудование.

В целом финансирование театров по сравнению с прошлым годом увеличилось на 3 миллиарда рублей. Как сообщил мэр Москвы, капитальный ремонт в этом году проходит в 20 московских театрах.