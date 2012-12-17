В мэрии наградили лучшие предприятия для работающих мам

В Белом зале столичной мэрии наградили победителей V городского конкурса "Лучшее предприятие для работающих мам".

Победители получили призы из рук заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова, сообщает портал мэра и правительства Москвы. По словам заммэра, на конкурс подали более 800 городских предприятий.

Победителями конкурса стали 22 московских предприятия, которым вручили дипломы в восьми номинациях. Награды получили Мосгаз, Мосводоканал, ГКБ имени Боткина, МХАТ имени Чехова, театр "Содружество актеров Таганки" и многие другие.

Как отметил Леонид Печатников, на многих предприятиях-победителях существует практика различных единовременных выплат молодым мамам. Кроме того, на них делают доплаты многодетным и одиноким матерям. "Самое главное, что предприятия, которые награждены, у них хороший, дружественный климат по отношению к матерям, по отношению к тем, кто создает наше будущее", — отметил заммэра.

Победители конкурса отправятся с семьями в Великий Устюг - на родину Деда Мороза, а их дети получат приглашения на новогоднюю елку.