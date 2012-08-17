Собянин уволил замруководителя департамента образования Москвы

ИТАР-ТАСС

Мэр столицы Сергей Собянин освободил Светлану Юрьеву от должности заместителя руководителя департамента образования Москвы.

Юрьева уволена с государственной службы в связи с переходом на другую работу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в городской администрации.

Напомним, 14 августа были уволены еще два чиновника. Заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города - начальник управления финансовой и налоговой политики Елена Медведева была освобождена от должности в связи с выходом на пенсию.

Кроме того, Собянин освободил Юрия Сердечкина от должности заместителя председателя региональной энергетической комиссии (РЭК) Москвы. Чиновник был уволен с госслужбы по собственной инициативе.