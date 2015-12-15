Москвичи бесплатно получат новую вакцину от гепатита С

Фото: m24.ru

Москвичи смогут бесплатно получить новую вакцину от гепатита С. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства Москвы, передает корреспондент m24.ru.

"Появились новые средства, излечивающие гепатит С. Я давал поручение проработать вопрос о выделении дополнительных средств для закупки соответствующих лекарств. Они настолько дорогие, что граждане сами не могут их покупать", – подчеркнул мэр Москвы.

По словам главы департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, средний возраст больных гепатитом в Москве составляет 41 год.

"Мы имеем большой опыт лечения гепатита С. В этом году одобрено применение трех лекарственных препаратов. Они позволят в 90 процентах случаев достигать полного излечения", – отметил Хрипун.

Гепатит С является одной из наиболее опасных инфекционных болезней. Это хроническая инфекция, которая, если ее не лечить, неизбежно приводит к циррозу или раку печени. Эти осложнения неизбежно заканчиваются смертью.

Однако заболевание излечимо, единственной трудностью является дороговизна лекарственных препаратов.

Напомним, что пройти проверку на наличие вируса гепатита С можно было прошедшим летом в мобильных медцентрах.