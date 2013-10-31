На Нагорной улице загорелся магазин автозапчастей

На Нагорной улице загорелся торговый центр

Вечером 31 октября на Нагорной улице загорелось двухэтажное здание магазина автозапчастей "Русь Трейд". Эвакуация жителей соседних домов не проводилась, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Сообщение о возгорании в доме 33, корпус 1 на Нагорной улице поступило на пульт дежурного "01" в 18.44, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия через 4 минуты. В 21.43 пожар был локализован.

"Площадь пожара, по предварительной информации, составляет 200 квадратных метров", - отмечает МЧС.

Как сообщил читатель М24.ru Евгений, в магазине продавались покрышки, и теперь ближайшие дома затянуты едким дымом. На втором этаже здания виден огонь.

При этом, по словам местных жителей, в помещении автомагазина находятся несколько баллонов с газом.

В настоящее время на месте происшествия работают несколько пожарных подразделений.

По данным телеканала "Москва 24", в районе пожара перекрыто движение автотранспорта.