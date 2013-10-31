Форма поиска по сайту

31 октября 2013, 21:21

Происшествия

На Нагорной улице загорелся магазин автозапчастей

Вечером 31 октября на Нагорной улице загорелось двухэтажное здание магазина автозапчастей "Русь Трейд". Эвакуация жителей соседних домов не проводилась, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Сообщение о возгорании в доме 33, корпус 1 на Нагорной улице поступило на пульт дежурного "01" в 18.44, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия через 4 минуты. В 21.43 пожар был локализован.

"Площадь пожара, по предварительной информации, составляет 200 квадратных метров", - отмечает МЧС.

Как сообщил читатель М24.ru Евгений, в магазине продавались покрышки, и теперь ближайшие дома затянуты едким дымом. На втором этаже здания виден огонь.

При этом, по словам местных жителей, в помещении автомагазина находятся несколько баллонов с газом.

В настоящее время на месте происшествия работают несколько пожарных подразделений.

По данным телеканала "Москва 24", в районе пожара перекрыто движение автотранспорта.

