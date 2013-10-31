Фото: ИТАР-ТАСС

Двое детей погибли при пожаре в подмосковных Луховицах. Также в результате возгорания пострадали двое взрослых.

Сигнал о пожаре в пятиэтажном доме в Луховицам поступил на пульт оперативного дежурного в 13.45. На место происшествия немедленно выехали пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

В ходе тушения возгорания выяснилось, что в охваченной огнем квартире находятся люди. Трехлетняя девочка и ее новорожденный брат погибли, а двух взрослых - мать детей и ее сестру - удалось спасти.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства пожара и причины возгорания.