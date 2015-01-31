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Москва 24

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ЧП

31 января 2015, 16:08

Работы по ликвидации пожара в библиотеке ИНИОН продлятся до утра

пожары библиотеки РАН чп

Спасатели сдерживают распространение огня в горящей библиотеке

Пожарные около 18 часов борются с возгоранием в в библиотеке академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) на Нахимовском проспекте, сообщили m24.ru в пресс-службе МЧС по Москве. Работы по ликвидации пожара продлятся до утра воскресенья. Тушение осложняется угрозой обрушения кровли.

Пожар в библиотеке ИНИОН, расположенной по адресу: Нахимовский проспект, дом 51 начался в пятницу около 22 часов. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Площадь возгорания составляет более 2 тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади около одной тысячи квадратных метров.

В 00.07 пожар был локализован. На месте работает более 200 человек. Причины возгорания пока неизвестны. Как уточнили в МЧС, дознаватели попадут в здание только после полной ликвидации пожара, и тогда станет ясно, в чем его причина. По данным некоторых СМИ, причиной пожара могла стать неисправность в электрооборудовании.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Как сообщает телеканал "Москва 24", в районе пожара наблюдается сильное задымление, жители надевают защитные маски. Как сообщает МЧС, специалисты постоянно берут пробы воздуха в районе ЧП. Превышения вредных для здоровья веществ в воздухе не зафиксировано.

Библиотека Института научной информации по общественным наукам

Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН была основана в 1918 году. В ней хранятся около 14 млн книг, брошюр журналов, авторефератов диссертаций, микрофильмов. В фонде библиотеки есть редкие издания XVI – начала XX веков, документы на древних, современных восточных, европейских и русском языках. В читальных залах в свободном доступе есть разнообразные энциклопедии и справочники.
Сюжет: Пожар в библиотеке на Нахимовском проспекте

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