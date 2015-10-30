В Красногорске сгорел склад типографии

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Красногорске произошел крупный пожар на складе типографии. Там хранилась бумага. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 15.01. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что горит склад типографии.

В 16.07 пожар был локализован. Причины его возникновения уточняются.

Напомним, два дня назад сотрудники МЧС спасли восьмерых человек, в том числе ребенка, при тушении пожара на юго-востоке города.

Информация о пожаре поступила в 12.40. В панельном доме № 56 корпус 2 на улице Ставропольская загорелись две квартиры на девятом этаже. Пожарные прибыли на место через 10 минут. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Пожарные спасли восемь человек, включая ребенка. Им оказали медицинскую помощь. Возгорание ликвидировали в 13.37. Причины пожара устанавливаются.