Пожар в консерватории мог вспыхнуть из-за непотушенной сигареты

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Пожар в здании консерватории имени Чайковского мог вспыхнуть из-за непотушенной сигареты, сообщает телеканал "Россия 24".
Пожар произошел в помещении на втором этаже, где проходят ремонтные работы. По одной из версий, кто-то из строителей бросил окурок.
Напомним, пламя в консерватории вспыхнуло около 00.30, оттуда эвакуировали 35 человек. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров, пострадавших нет.
Большой зал консерватории, где проводится 15-й международный конкурс имени Чайковского, не пострадал. На месте ЧП работали 92 человека личного состава и 26 единиц техники.