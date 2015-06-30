Пожар в консерватории мог вспыхнуть из-за непотушенной сигареты

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пожар в здании консерватории имени Чайковского мог вспыхнуть из-за непотушенной сигареты, сообщает телеканал "Россия 24".

Пожар произошел в помещении на втором этаже, где проходят ремонтные работы. По одной из версий, кто-то из строителей бросил окурок.

В консерватории имени Чайковского произошел пожар

Напомним, пламя в консерватории вспыхнуло около 00.30, оттуда эвакуировали 35 человек. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров, пострадавших нет.

Большой зал консерватории, где проводится 15-й международный конкурс имени Чайковского, не пострадал. На месте ЧП работали 92 человека личного состава и 26 единиц техники.