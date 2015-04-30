Экс-директору ИНИОН Пивоварову предъявлено обвинение в халатности

Юрий Пивоваров. Фото: предоставлено ИНИОН РАН



Следственный комитет предъявил обвинение в халатности бывшему директору Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) Юрию Пивоварову, сообщает пресс-служба СКР.

По мнению ведомства, халатность повлекла за собой разрушение здания библиотеки и утрату "части ценнейшего библиотечного фонда". По этой статье фигуранту может грозить до трех месяцев ареста.

В отношении Пивоварова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ему запрещено покидать пределы столичного региона.

Как отметили в Следственном комитете, с 2005 по 2014 годы в ИНИОН неоднократно выявлялись нарушения требований противопожарной безопасности. По мнению СКР, длительное неисполнение предписаний пожарного надзора привело к пожару в здании библиотеки.

Напомним, пожар в библиотеке ИНИОН возник вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Полностью пожар потушили спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.