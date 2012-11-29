Пожар в Московской области унес жизни двух взрослых и ребенка

Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь на 29 ноября произошел пожар в доме в Солнечногорском районе Подмосковья. В результате погибли двое взрослых и четырехлетний ребенок.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену МЧС по Московской области в 3.58. Загорелась квартира 2 в доме 2 Смирновского сельского поселения.

Когда пожарные прибыли на место, одноэтажный дом, рассчитанный на четыре семьи, горел уже на половине общей площади. До прибытия первых подразделений 15 его жителей самостоятельно выбрались из дома, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

В 03.57 в квартире № 2 было обнаружено тело погибшего ребенка 2008 года рождения, а в 04.15 было найдено тело погибшей женщины, ее личность устанавливается.

В 04.44 пожар был локализован, открытое горение было ликвидировано в 05.42, а полностью ликвидировать последствия пожара удалось в 06.20.

В 06.45 на террасе дома было обнаружено тело погибшего мужчины, его личность устанавливается. Работы на месте происшествия продолжаются.