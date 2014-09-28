В ресторане грузинской кухни на проспекте Вернадского произошел пожар

В ресторане грузинской кухни произошел пожар

Утром в воскресенье, 28 сентября, в административном здании ресторана грузинской кухни по адресу проспект Вернадского, 76А вспыхнул пожар. Загорелась крыша строения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного службы "01" в 4.32. Уже через 5 минут на место прибыли первые пожарные расчеты. Огнем, как выяснилось, было охвачено около 150 квадратных метров кровли и крыши одноэтажного административного строения ресторана.

Эвакуация здания не производилась, так как в ранний час в заведении находился только сотрудник охраны. Он самостоятельно покинул территорию ресторана еще до приезда спасателей.

Пожар был локализован в 6.49, ликвидирован - в 7.20. Пострадавших, по предварительным данным, нет. К тушению огня привлекались 12 машин и 50 спасателей.

Напомним, что в начале сентября пожар вспыхнул в летнем кафе в Парке Горького. В здании загорелось складское помещение.