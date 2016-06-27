В Пожарском переулке произошел пожар на крыше дома

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В центре Москвы в Пожарском переулке произошло возгорание. На крыше здания загорелся рубероид, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Пожар произошел по адресу: Пожарский переулок, дом 9. В настоящее время возгорание потушено, его площадь составила 5 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас в столице действует режим особой пожарной опасности. Его ввели 27 апреля. Численность сводных отрядов для борьбы с природными пожарами в пожароопасный период достигает 2 тысячи человек.

Отряды оснащены 650 единицами специальной техники. Они будут тушить очаги возгорания леса, торфа, сухой травы и мусора на открытых площадках и в контейнерах.

В пожароопасный период на них также будет возлагаться функция по усилению столичных пожарно-спасательных гарнизонов при тушении крупных пожаров и осложнении пожарной обстановки.