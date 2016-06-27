Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня 2016, 20:40

Происшествия

В Пожарском переулке произошел пожар на крыше дома

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В центре Москвы в Пожарском переулке произошло возгорание. На крыше здания загорелся рубероид, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Пожар произошел по адресу: Пожарский переулок, дом 9. В настоящее время возгорание потушено, его площадь составила 5 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас в столице действует режим особой пожарной опасности. Его ввели 27 апреля. Численность сводных отрядов для борьбы с природными пожарами в пожароопасный период достигает 2 тысячи человек.

Отряды оснащены 650 единицами специальной техники. Они будут тушить очаги возгорания леса, торфа, сухой травы и мусора на открытых площадках и в контейнерах.

В пожароопасный период на них также будет возлагаться функция по усилению столичных пожарно-спасательных гарнизонов при тушении крупных пожаров и осложнении пожарной обстановки.

Сайты по теме


пожары инциденты возгорания чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика