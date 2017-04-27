Пожар охватил 14 домов в деревне под Красноярском

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Полицейские трех районов Красноярского края подняты по тревоге из-за пожаров в регионе. Наиболее трудная обстановка сложилась в деревне Белогорка Манского района, где загорелись сразу 14 домов, сообщает пресс-служба красноярского главка МВД.

Пожары предположительно возникли из-за поджогов травы. В регионе ввели план "Тайфун", направленный на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан. На месте происшествия работают участковые.

Возгорания также зафиксировали в поселках Березовка и Александровка Шарыповского района и поселке Большие Ключи Рыбинского района.

В начале апреля из-за сложной лесопожарной обстановки ввели режим чрезвычайной ситуации в Амурской области и в Забайкальском крае.