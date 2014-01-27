Правило безопасной вечеринки: как не стать жертвой бармена-пиромана

Чем опасны файер-шоу в ночных клубах

Трюки с горящими напитками - уже обычное явление в развлекательных заведениях. Правда, далеко не всегда это заканчивается благополучно.

История учит нас тому, что она ничему не учит. Очередное происшествие в московском баре не стало чем-то из ряда вон. Обожженные барменами - пироманами горожане попадают в больницы регулярно.

Так, в ноябре москвич, отмечавший день рождения в баре на улице Барклая, попал в реанимацию с ожогами второй степени. Причина - вспышка паров спирта. В середине сентября уже в другом ресторане произошла точно такая же история. Только пострадавших было уже трое - мужчина и две девушки получили ожоги рук и тела.

"Так происходит, когда наносятся травмы от огня только в тех случаях, когда не соблюдается техника безопасности. Поэтому хорошо, чтобы этим занимались обученные люди. Конечно, при огненном шоу обязательно, если происходит действие с огням, всегда присутствует пожарный инспектор, который знает, что нужно делать, если что-то пойдет не так", - заявила председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко.

Идея, что на каждом огненном шоу в баре должен присутствовать пожарный инспектор, безусловно, хороша, но, по понятным причинам, трудно исполнима.

Точно также невозможно приставить человека с огнетушителем к каждой бутылке с пожароопасным содержимым. В итоге, соблюдение техники безопасности всегда будет на совести бармена со спичками. И если ему захотелось зажечь публику ярким шоу, то вспыхнуть может все вокруг. Просто потому, что человеку не хватило опыта, профессиональной подготовки или здравого смысла.

Заграничный опыт и квалификация также не спасают в случае грубейших нарушений. Ровно год назад, 27 января 2013 года, весь мир в прямом смысле слова содрогнулся от новостей, происходящих в Бразилии. Там на студенческой вечеринке в ночном клубе городка Санта-Мария в огне погибли 232 человека. Большинство задохнулись в дыму от вспыхнувшей звукоизоляции. Запасные выходы, как всегда, оказались закрыты.

В Москве самый страшный пожар с человеческими жертвами произошел в марте 2007 года. Причиной возгорания в клубе "911" стало огненное шоу с использованием спирта. Десять человек погибли в огне, 150 посетителей успели эвакуировать.



После таких случаев, как обычно, активизируются проверки, выписываются штрафы, люди становятся осторожнее. Но затем все возвращается на круги своя. Огненное шоу можно выписать и в ресторан, и даже на дом.

Скоро 14 февраля - день, когда все бары и рестораны города будут набиты посетителями до отказа. Ко дню Валентина каждое заведение готовит эксклюзивную и уникальную зрелищную программу для парочек и влюбленных. И если случится так, что там, где вы будете отмечать этот праздник, вдруг начнется огненное шоу, то лучше медленно, не создавая паники, направиться поближе к выходу. Просто на всякий случай, а то мало ли.

Николай Петров