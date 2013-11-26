Пожар на строительном рынке в Подмосковье ликвидирован

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Пожар на Кунцевском строительном рынке в Подмосковье ликвидирован. Сообщение о возгорании в деревне Немчиновка Одинцовского муниципального района поступило на пульт спасения в 03:40 во вторник, 26 ноября. Загорелись 30 металлических контейнеров с документами и строительными материалами.

Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Пожар локализован в 05.12. Значительного ущерба нет. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на МЧС по Москве.

Причину пожара предстоит выяснить специалистам.