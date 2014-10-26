Спасатели потушили пожар в торговых рядах в Северном Чертанове

Утром в воскресенье, 26 октября, в торговых рядах в Северном Чертанове произошел пожар. Площадь, охваченная огнем, составила 50 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Ряды, в которых произошло ЧП, как передает телеканал "Москва 24", примыкают к торговому центру "Каспий".

Сигнал об инциденте поступил на пульт дежурного в 6.52. Уже в 7.01 первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия и приступили к тушению огня.

В 7.32 спасателям удалось локализовать пожар, в 7.45 - ликвидировать. В тушении огня принимали участие 45 человек и 10 машин.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего.

Напомним, что на этой неделе пожар вспыхнул также в бизнес-центре "Нагатинский". Источник возгорания находится в подвале.

А в конце сентября спасатели тушили пожар в торговом центре "Дубровка". На первом этаже здания в одном из павильонов загорелись товары.