Ангар с соляной кислотой загорелся в Новой Москве

Фото: ТАСС/Шамуков Руслан
Пожар в ангаре с соляной кислотой произошел в Новой Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Возгорание произошло в ангаре площадью 20 на 60 метров в деревне Марушкино. По предварительным данным, случилась утечка закипевшей от жары кислоты
"Из дверей ангара идет сильная струя пара, вероятно от серной кислоты, которая в ангаре хранится", – сказал источник.
Режим особой пожарной опасности в Москве ввели 27 апреля. Численность сводных отрядов для борьбы с природными пожарами в пожароопасный период достигает 2 тысяч человек.
Отряды оснащены 650 единицами специальной техники. Они будут тушить очаги возгорания леса, торфа, сухой травы и мусора на открытых площадках и в контейнерах.
В пожароопасный период на них также будет возлагаться функция по усилению столичных пожарно-спасательных гарнизонов при тушении крупных пожаров и осложнении пожарной обстановки.