Пострадавшим при пожаре в психлечебнице выплатят 150 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Пострадавшим при пожаре в психоневрологической лечебнице в Подмосковье выплатят 150 тысяч рублей компенсации. Эту сумму получат медсестра и два пациента, которые сумели вовремя покинуть горящее здание.

Поручение выплатить компенсации пострадавшим в результате трагедии отдал временно исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает официальный портал Московской области.

Ранее было объявлено, что родственники погибших получат 500 тысяч рублей компенсации от властей Московской области.

Напомним, минувшей ночью в подмосковном поселке Раменский произошел пожар в здании психиатрической лечебницы. В результате возгорания 38 человек погибли и лишь трем удалось спастись - медсестра и двое пациентов сумели вовремя покинуть горящее здание.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.