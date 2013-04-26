По факту пожара в подмосковной больнице возбудили уголовное дело

По факту пожара в подмосковной лечебнице возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара в психоневрологическом диспансере в Подмосковье. Следователи установят, имело ли место нарушение требований пожарной безопасности.

По информации Следственного комитета, в результате пожара погибли 36 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия прибыли криминалисты следственного управления СК и следователи. В настоящее время они осматривают место происшествия. Из-под завалов сгоревшей больницы уже извлечены тела 9 погибших.

Следствие рассматривает несколько вероятных причин возникновения пожара. Среди них - поджог, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушений требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".

Следствие даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в клинике и руководства больницы.

Суббота в Подмосковье объявлена днем траура.