Пожарные потушили горевшую вывеску на фасаде ТЦ "Европейский"

Утром 25 ноября пожарным удалось потушить горевшую рекламную вывеску на фасаде семиэтажного торгового центра "Европейский". В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщение о возгорании на улице Брянская, дом 3 на пульт спасения поступило в 06.06. Огонь частично захватил кровлю. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В связи с пожаром пришлось эвакуировать персонал ТЦ в количестве 50 человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Спасатели также перекрыли ближайшие к "Европейскому" улицы и выход из станции метро "Киевская".

Причины возгорания выясняются.