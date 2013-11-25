Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября 2013, 08:13

Происшествия

Пожарные потушили горевшую вывеску на фасаде ТЦ "Европейский"

Пожарные потушили горевшую вывеску на фасаде ТЦ "Европейский"

Утром 25 ноября пожарным удалось потушить горевшую рекламную вывеску на фасаде семиэтажного торгового центра "Европейский". В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщение о возгорании на улице Брянская, дом 3 на пульт спасения поступило в 06.06. Огонь частично захватил кровлю. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В связи с пожаром пришлось эвакуировать персонал ТЦ в количестве 50 человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Спасатели также перекрыли ближайшие к "Европейскому" улицы и выход из станции метро "Киевская".

Причины возгорания выясняются.

пожары торговые центры вывески чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика