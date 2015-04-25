Один человек пострадал при пожаре на северо-востоке столицы

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В результате пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы пострадал один человек, передает пресс-служба столичного главка МЧС.

Возгорание произошло на девятом этаже 14-этажного дома, расположенного по адресу: улица Амундсена, дом 6, корпус 2. Пожарным об инциденте сообщили около 8 часов утра.

Площадь пожара составила порядка 40 кв. метров. В результате пострадал один человек. Ликвидировать огонь удалось в 8.33.

Ранее на юго-востоке Москвы произошел пожар в гостинице. В ходе тушения пожара с помощью автолестницы были спасены три человека и 240 человек эвакуированы.