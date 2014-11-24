Пожар в автосервисе на востоке Москвы потушен

Автосервис на востоке Москвы потушили с помощью вертолета

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в автосервисе на востоке Москвы, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.

Информация о пожаре в доме №1 по улице Перовская поступила в 14.30, первые подразделения были на месте через шесть минут. Пожар удалось ликвидировать в 18.35.

В тушении принимали участие 29 подразделений МЧС общей численностью 92 человека, также был задействован вертолет. Информации о пострадавших не поступало.

Недавно в столице произошел еще один крупный пожар: горело административное здание на Балтийской улице. Там площадь пожара составляла 500 квадратных метров.

Одним из крупнейших возгораний в Москве за последнее время стал пожар на заводе "Серп и молот", там площадь достигала 2,5 тысячи квадратных метров.