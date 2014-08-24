Пожарный получил ранение во время тушения огня на улице Ленинская слобода

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Во время крупного пожара, который произошел в субботу, 23 августа, на складе на улице Ленинская слобода, пострадал спасатель. Причиной ранения послужил, предположительно, взрыв газового баллона.

Командир отделения 30 пожарной части 24 отряда ФПС по Москве был доставлен в одну из столичных клиник. Предположительно, спасателю в бедро попал осколок стекла, разбитого взрывной волной, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве агентству подтвердили факт ранения. Там отметили, что спасатели "работали с соблюдением норм трудового законодательства и безопасности". В ходе тушения внутри горящего здания произошел хлопок - предположительно, взорвался газовый баллон. Из здания вылетел осколок, который попал в ногу одному из пожарных. Пострадавшему была незамедлительно оказана помощь, переломов он не получил.

Напомним, что, как ранее сообщал M24.ru, одноэтажное складское помещение по улице Ленинская слобода загорелось в субботу днем. Площадь пожара составила 600 квадратныхх метров, в 17.59 возгорание было ликвидировано.

К тушению огня были подключены 15 пожарных расчетов, а также пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев" и два вертолета Московского авиационного центра.