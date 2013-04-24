Форма поиска по сайту

24 апреля 2013, 08:13

Происшествия

Полиция проводит проверку по факту гибели людей при пожаре в ВАО

При пожаре на востоке столицы погибли два человека

Тела двух человек обнаружены в ходе тушения пожара на востоке Москвы. Полиция выясняет причину гибели людей - не исключено, что их смерть была насильственной.

Возгорание произошло в одной из квартир дома 50 по Погонному проезду.

На место происшествия немедленно были отправлены пожарные. Огонь был потушен. В ходе тушения возгорания были обнаружены тела двух человек.

Изучать обстоятельства произошедшего прибыла следственная группа. В полиции не исключают, что люди погибли насильственной смертью.

Также выясняются причины возникновения пожара.

пожары чп

Главное

