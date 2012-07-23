Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Новости читателей

23 июля 2012, 14:44

Читатели М24 сообщили о пожаре в районе Ленинского проспекта

пожары новости читателей московский папарацци

21 июля на строительной площадке, расположенной в районе пересечения Ленинского проспекта и улицы Обручева, произошел сильный пожар. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона

Наши читатели сообщили, что 21 июля на строительной площадке, расположенной в районе пересечения Ленинского проспекта и улицы Обручева, произошел сильный пожар.

Вначале на стройплощадке прогремел взрыв, после чего началось возгорание. На место происшествия прибыли десятки пожарных расчетов, сообщает РБК. Начавшийся ливень помог пожарным ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона.

Сведений о пострадавших не поступало.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать