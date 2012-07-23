Читатели М24 сообщили о пожаре в районе Ленинского проспекта

21 июля на строительной площадке, расположенной в районе пересечения Ленинского проспекта и улицы Обручева, произошел сильный пожар. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона

Наши читатели сообщили, что 21 июля на строительной площадке, расположенной в районе пересечения Ленинского проспекта и улицы Обручева, произошел сильный пожар.

Вначале на стройплощадке прогремел взрыв, после чего началось возгорание. На место происшествия прибыли десятки пожарных расчетов, сообщает РБК. Начавшийся ливень помог пожарным ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газового баллона.

Сведений о пострадавших не поступало.