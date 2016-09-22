Названа возможная причина пожара на складе в Гольянове

Вероятной причиной пожара на складе в Гольянове назвали неосторожное обращение с отопительными приборами, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Площадь пожара возросла до четырех тысяч квадратных метров после обрушения крыши, сообщает Агентство "Москва".

История вопроса

Информация о возгорании на складе на Амурской улице поступила в МЧС в 17:23 22 сентября. Было установлено, что горит пластмассовая продукция в одноэтажном кирпичном здании склада ЗАО "Виктория". Расстояние до ближайших жилых домов составляет 500 метров.

К 22:30 площадь пожара увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. СМИ сообщили о гибели нескольких пожарных, которые участвовали в тушении склада. В МЧС заявили, что с ними пропала связь, но не подтвердили информацию о гибели.

Как сообщили телеканалу "Москва 24" в столичном управлении МЧС, специалисты мобильной лаборатории взяли пробы воздуха в районе пожара на расстоянии 50 метров от горящего здания. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не обнаружено.

Тушение пожара затруднено из-за большой задымленности и сложной планировки здания. Пожару была присвоена четвертая категория сложности.

Следственный комитет начал проверку по факту пожара, создан оперативный штаб.

