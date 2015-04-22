Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля 2015, 08:25

Происшествия

На севере Москвы горит склад

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Складской комплекс горит на севере города, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

Возгорание произошло в здании на Коптевской улице. По предварительным данным, первоначально площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Позднее площадь возгорания увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Рассматривается вопрос о применении авиации.

На данный момент в тушении склада принимает участие почти 100 человек. Содержимое горящего склада уточняется. Сведений о пострадавших спасателям не поступало.

пожары возгорания Коптевская улица чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика