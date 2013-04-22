Форма поиска по сайту

22 апреля 2013, 10:13

Происшествия

В результате пожара в грузовом составе сгорели 14 автомобилей

Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь на понедельник недалеко от станции Чисмена Рижского направления МЖД произошел пожар в грузовом составе. Сгорели 14 автомобилей.

Инцидент произошел около 22.00. Загорелся один из вагонов грузового состава, перевозившего автомобили.

На место происшествия прибыли два пожарных поезда. Состав отвели на боковые пути, горящий вагон отцепили, а остальные составы продолжили движение.

В 23.45 пожар был потушен. Никто не пострадал. Инцидент никак не отразился на движение пассажирских и грузовых поездов на Рижском направлении.

В пресс-службе МЖД уточнили, что все автомобили, которые находились в вагоне, сгорели дотла. Огонь уничтожил 14 машин марки Opel и Volvo. Вместе с тем, по сообщению Управления МВД на транспорте, сгоревших машин было 10 и все они - подержанные.

Причины возгорания предстоит установить комиссии ОАО "РЖД".

