Рынок "Садовод" загорелся на 14-м км МКАД

На 14-м км МКАД горит рынок "Садовод"

Рынок "Садовод" горит на 14-м км МКАД. Возгорание произошло в одном из торговых павильонов на площади 50 кв. метров, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

"В 17:40 пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о пожаре в ангаре, расположенном на 14 км МКАД (внутренняя сторона)", - говорится в сообщении.

Люди из торговых павильонов были выведены до прибытия пожарных.

В тушении пожара принимают участие 14 пожарно-спасательных подразделений, численностью 64 человека.

Тушение пожара продолжается. Сведений о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.