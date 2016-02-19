Форма поиска по сайту

19 февраля 2016, 02:53

Жителей дома на юго-западе столицы эвакуировали из-за пожара

Фото: moscow.mchs.ru

На юго-западе Москвы произошло возгорание в квартире девятиэтажного панельного жилого дома на восьмом этаже, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В 1:48 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Рокотова, дом 8, корпус 5. Для тушения пожара на место направлены спасатели, аварийные службы города и несколько нарядов "скорой помощи".

Из окон восьмого этажа видны языки пламени, с тыльной стороны дома огонь перекинулся на балконы девятого этажа. В подъезде сильное задымление, проводится эвакуация жителей близлежащих квартир.

В 2.40 возгорание в квартире на восьмом этаже было локализовано, огонь частично ушел в квартиру на девятом этаже. В 2:52 пожар был ликвидирован. Общая площадь возгорания составила около 60 квадратных метров.

В ходе тушения пожара из подъезда было спасено 14 человек, в том числе трое детей. Сведений о пострадавших не поступало.

