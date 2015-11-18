Пожар в общежитии РХТУ им. Менделеева потушен

Фото: twitter.com/infomoscow24

Пожар произошел в общежитии на улице Вилиса Лациса на северо-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

"Поступила информация о возгорании в общежитии по улице Вилиса Лациса. Происходит горение на 9 этаже 17-этажного дома. Что именно горит и площадь пожара сейчас выясняется. Сведений о пострадавших не поступало", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По этому адресу находится общежитие РХТУ им. Д.И. Менделеева.

В 16:25 пожар был ликвидирован, рассказали в ведомстве. В целях безопасности из здания были эвакуированы более 100 человек.