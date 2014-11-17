Все дома в Пресненском районе подключили к газу после аварии

Все дома в Пресненском районе столицы подключили к газу после аварии

По данным на 19.00 понедельника, все 28 домов в Пресненском районе Москвы, отключенных от газа в воскресенье вечером, подключены к системе газоснабжения, сообщил M24.ru заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Вся газораспределительная система района работает в штатном режиме", - заявил Бирюков. Он уточнил, что речь идет о 2411 квартирах. К газу не подключили только 40 квартир, в которых отсутствовали жильцы.

В префектуре ЦАО добавили, что предварительный размер ущерба при пожарах в Пресненском районе составляет 13 миллионов рублей. Там отметили, что за счет городского бюджета будет отремонтировано 14 квартир, а не 11, как говорилось ранее.

Напомним, 16 ноября в Пресненском районе из-за скачка давления газа произошли пожары в 18 квартирах. В результате этого пострадали шесть человек. Два человека госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно.

Отметим, что по факту газовой аварии в центре столицы возбудили уголовное дело.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что причиной скачка давления газа и возгорания в квартирах в Пресненском районе столицы могла быть неисправность редуктора сброса газа.

В то же время в "Мосгазе" отметили, что причиной скачка давления газа и возгорания в квартирах в Пресненском районе столицы могли стать повреждения в ходе ремонтных работ.