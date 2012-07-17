Читатели М24 сообщили о пожаре в доме на Сиреневом бульваре

Загорелась квартира на 7 этаже, через некоторое время произошел взрыв оконных стекол от температуры и огонь вырвался из окна, сообщил позже «Московский репортер».
К приезду пожарных огнем была охвачена вся трехкомнатная квартира, в которой оказался заперт мужчина. Пожарники с трудом эвакуировали пострадавшего с балкона.
Он получил тяжелые ожоги и в критическом состоянии был госпитализирован в 36 городскую клиническую больницу.
Полностью выгорела квартира, балконы на 8 и 9 этажах, а также частично пострадала смежная квартира на 7 этаже.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Причина пожара устанавливается.