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17 июля 2012, 19:09

Читатели М24 сообщили о пожаре в доме на Сиреневом бульваре

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Наши читатели сообщили о пожаре в жилом доме на Сиреневом бульваре, 29. В результате пожара полностью выгорела одна из квартир, мужчина в критическом состоянии госпитализирован

Загорелась квартира на 7 этаже, через некоторое время произошел взрыв оконных стекол от температуры и огонь вырвался из окна, сообщил позже «Московский репортер».

К приезду пожарных огнем была охвачена вся трехкомнатная квартира, в которой оказался заперт мужчина. Пожарники с трудом эвакуировали пострадавшего с балкона.

Он получил тяжелые ожоги и в критическом состоянии был госпитализирован в 36 городскую клиническую больницу.

Полностью выгорела квартира, балконы на 8 и 9 этажах, а также частично пострадала смежная квартира на 7 этаже.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.

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