17 июня 2016, 09:25

Происшествия

СК начал проверку после обнаружения трех тел на сгоревшей фабрике

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Подмосковное управление СКР начало доследственную проверку по факту обнаружения трех тел во время тушения пожара во на мебельной фабрике, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты осматривают место происшествия, причины и очаг возгорания устанавливаются. Также СКР намерен выяснить, куда пропали двое сотрудников пожарной службы, прибывших на место тушения в составе первого наряда.

СК начал проверку по факту гибели трех человек при пожаре во Фрязине

Одноэтажное здание, в котором располагается итальянская мебельная фабрика Moder, загорелось в четверг вечером. Площадь пожара составила более 3700 квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 1800 квадратных метров. Пожару была присвоена третья категория сложности.

На ликвидацию открытого горения потребовалось 12 часов, к тушению пожара были привлечены 149 человек и 50 единиц техники. В ходе тушения пожара были обнаружены тела троих сотрудников отдела сбыта: двоих женщин и мужчины.

