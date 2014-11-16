Пожары в жилых домах в Пресненском районе Москвы потушены

Все пожары в квартирах в центре Москвы ликвидированы

Все пожары, возникшие в жилых домах в Пресненском районе Москвы, потушены. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ И благоустройства Петр Бирюков.

"Пожар возник в 15 квартирах в 11 домах. Пожарные прибыли в течение 7 минут, сработали оперативно и ликвидировали все пожары", - отметил Бирюков. По его словам, причиной возгорания стал скачок давления газа.

Он добавил, что сейчас газовые магистрали отключены в 26 домах во всем квартале. В то же время жители начинают возвращаться в свои квартиры. "Люди из тех квартир, где произошли пожары, отправились к родственникам. Одной семье будет предоставлено место в гостинице", - сказал Петр Бирюков. По его слова, подача газа в дома будет возобновлена в течение часа.

Петр Бирюков отметил, что пострадавшие от вспышки газа квартиры будут отремонтированы за счет средств городского бюджета. "Техническая комиссия будет разбираться в причинах произошедшего", - уточнил он.

За помощью к врачам обратились четыре человека. Серьезных травм нет, заявилив в департаменте здравоохранения Москвы.

Напомним, что районе Шелепихинского шоссе в нескольких домах загорелись квартиры. Причиной пожаров стала неисправность на газораспределительной подстанции. "В 19.35 в Пресненском районе Москвы в результате неисправности на газораспределительной подстанции - скачок давления газа - произошли возгорания в ряде квартир. Незамедлительно к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Москве по рангу пожара №2", - отметили в пресс-службе МЧС.