На юго-востоке Подмосковья горят деревянные бытовки

Фото: ИТАР-ТАСС

В Люберецком районе Подмосковья в пятницу, 16 ноября, загорелись деревянные бытовки, передает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

По данным пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре по адресу деревня Машково, Новорязанский проспект, дом №8 поступило в 7.00. Прибывшие спасатели выяснили, что горят восемь деревянных щитовых бытовок на территории промышленной зоны.

Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Ему присвоен повышенный номер сложности.

В настоящее время на месте ЧП работают пожарные и спасатели. Данные о пострадавших уточняются.