Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября 2012, 08:05

Происшествия

На юго-востоке Подмосковья горят деревянные бытовки

Фото: ИТАР-ТАСС

В Люберецком районе Подмосковья в пятницу, 16 ноября, загорелись деревянные бытовки, передает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

По данным пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре по адресу деревня Машково, Новорязанский проспект, дом №8 поступило в 7.00. Прибывшие спасатели выяснили, что горят восемь деревянных щитовых бытовок на территории промышленной зоны.

Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Ему присвоен повышенный номер сложности.

В настоящее время на месте ЧП работают пожарные и спасатели. Данные о пострадавших уточняются.

пожары чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика