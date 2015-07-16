На западе столицы выгорела мансарда жилого дома

Фото предоставлено читателем m24.ru Романом

На западе столицы горел жилой дом, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

Возгорание произошло на мансарде дома № 15 на Ельнинской улице. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Спасатели ликвидировали возгорание в 20.25. Информации о пострадавших нет.

Отметим, минувшей ночью на западе Москвы неизвестные подожгли два автомобиля на автостоянке. Поджог автомобилей произошел на улице Озерная.

По предварительным данным, две иномарки Volkswagen Polo были подожжены на автостоянке на площади 4 квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили огонь. В настоящий момент специалисты устанавливают причину возгорания.