15 марта 2014, 10:44

Происшествия

Автобус с туристами из Москвы сгорел в Австрии

В Австрии сгорел автобус с туристами из Москвы

В ночь на 15 марта в Австрии сгорел двухэтажный автобус, который вез туристов из Москвы, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам одного из пассажиров Андрея Верещагина, инцидент произошел ночью, когда туристы спали. В салоне прозвучал хлопок, а затем автобус наполнился едким дымом. Выбираться из транспорта пассажирам помогали гид и водитель машины.

Как рассказывают очевидцы, "скорая" и пожарные приехали оперативно. Туристы быстро покинули автобус. Медицинская помощь никому не потребовалась. Вместе со спасателям на место приехал другой автобус, который отвез пассажиров в аэропорт Инсбрука. В ближайшее время россияне прилетят в Москву.

пожары автобусы туристы москвичи Австрия чп

