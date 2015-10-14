Пожар в выселенном здании в центре Москвы потушен

Фото: m24.ru

Пожарные потушили возгорание в выселенном здании в центре столицы. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Утром 14 октября произошло возгорание в выселенном здании старой постройки на проезде Девичьего Поля. Горели перекрытия четвертого и пятого этажей.

На место происшествия прибыли огнеборцы, которым за два часа удалось полностью ликвидировать пожар.

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В настоящее время устанавливается причина возникновения пожара.

Напомним, Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре на западе столицы.

По данным СК, рано утром 13 октября после тушения возгорания в квартире дома по улице Боженко было обнаружено тело женщины 1945 года рождения, проживающей в соседней квартире. Хозяйка жилья, в котором произошло возгорание, скончалась в машине скорой помощи.

СК проводит доследственную проверку, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.