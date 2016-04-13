Человека спасли из горящего дома в центре Москвы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В центре города загорелось частично выселенное кирпичное здание, сообщает "Вечерняя Москва".

Инцидент произошел по адресу: Воронцово поле, дом 2. По предварительной информации, в одной из квартир на втором этаже вспыхнула мебель и оргтехника. Огонь разыгрался на площади 15 квадратных метров.

В ходе аварийно-спасательных работ пожарные спасли с третьего этажа человека. Его передали медикам для осмотра.

Возгорание было ликвидировано в 11:44. Сведений о пострадавших не поступало.