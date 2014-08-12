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Москва 24

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Происшествия

12 августа 2014, 20:00

Из-за пожара обрушилось административное здание завода "Серп и Молот"

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В тушении пожара на заводе "Серп и Молот" участвуют 2 вертолета

На Таможенном проезде на территории завода "Серп и Молот" загорелось 2-этажное административное здание, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Здание не эксплуатируется. Сведений о пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Таможенный проезд, дом №12 поступило в 18.54. Первые пожарные подразделения прибыли на место через 3 минуты.

В 19.57 пожару присвоили второй номер сложности. Для тушения на территории выслан вертолет, добавили в МЧС.

"На данный момент площадь возгорания составляет 800 квадратных метров", - уточнил сотрудник пресс-службы.

В 20.40 стало известно, что к тушению пожара на территории московского завода "Серп и молот" приступили два вертолета Московского авиационного центра, которые произвели сбросы воды свыше 145 тонн.

В 20.46 появилась информация об обрушении стены горящего здания на площади 1 тысячи квадратных метров. Площадь пожара увеличилась до 2 тысяч квадратных метров.

В 21.45 столичный главк МЧС сообщил, что площадь пожара увеличилась до 2,5 тысяч квадратных метров.

В 23.52 пожар на заводе "Серп и Молот" в Москве локализован.

На месте работают 50 пожарно-спасательных подразделений общей численностью 176 человек.

Завод "Серп и молот"

Завод "Серп и молот" был основан в 1883 году и является одним из старейших металлургических заводов центра России. Здание, где произошел пожар - заброшено.

Выплавку стали на предприятии прекратили в 2011 году, после чего столичные власти объявили конкурс на проведение застройки промзоны.

Срок окончания проекта строительства недвижимости на месте завода должен завершиться к 2021 году.

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