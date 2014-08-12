Движение в районе моста Победы затруднено из-за сгоревшего автокрана

Движение по Ленинградскому шоссе осложнил вынужденный ремонт

На Ленинградском шоссе в районе моста Победы меняют троллейбусные провода. Движение общественного транспорта на данном участке остановлено, передает телеканал "Москва 24".

Это вызвано тем, что утром во вторник под мостом загорелся строительный автокран. Во время пожара огонь перекинулся и на провода, которые серьезно обгорели. Сейчас следователи допрашивают водителя автокрана о произошедшем возгорании.

Уточняется, что движение по улице Космонавта Волкова сейчас затруднено. Также из-за этого происшествия движение транспорта на Ленинградском шоссе в сторону области рано утром перекрывалось на некоторое время, потом оно было восстановлено. Но к этому времени там образовалась пробка в несколько километров.