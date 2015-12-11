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11 декабря 2015, 09:40

Названа причина крупнейшего за 25 лет пожара в Москве

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Пожар на Тушинском заводе признан крупнейшим за 25 лет

Вероятной причиной возгорания на машиностроительном заводе в Тушине стало несоблюдение техники безопасности, передает "Интерфакс". Пожар называют крупнейшим в столице за последние 25 лет.

В настоящее время дознаватели изучают несколько версий, в числе которых короткое замыкание, проблемы с электропроводкой, нарушения правил безопасности при сварочных работах и несоблюдение техники безопасности при хранении легковоспламеняемых объектов – там хранились бочки с дизтопливом.

Напомним, около 21:00 10 декабря на Новопоселковой улице вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 15 тысяч квадратных метров, у здания частично обрушилась кровля и стены. Также сообщалось о том, что огонь перекинулся на два соседних пятиэтажных здания.

Сначала возгоранию был присвоен второй ранг сложности, потом его повысили до четвертого из пяти возможных, а затем снова снизили до второго.

На борьбу с огнем были привлечены около 50 боевых расчетов, всего более 140 пожарных. В 0:16 стало известно, что Пожар на Тушинском машиностроительном заводе локализован, в 01:36 –ликвидирован. На полную ликвидацию пламени ушло пять часов. Пострадавших нет.

Добавим, что пожар сопровождался большим количеством дыма. Спасатели взяли пробы воздуха – концентрация вредных веществ в воздухе оказалась в норме, здоровью жителей ничто не угрожает.

"Вечер": Внутри горящего ангара взрываются емкости с краской и газом

Очевидец пожара в прямом эфире телеканала "Москва 24" рассказал о первых минутах после возгорания.

"Сначала было большое задымление, потом начали сыпаться искры, подъехали пожарные. Мы поняли, что горит этот огромный ангар, он изнутри, я знаю, обит каким-то шумоизоляционным материалом, видимо, этот материал загорелся, стены и потолок", – пояснил мужчина.

По словам другого очевидца, пожар произошел в 4-м цехе, где ранее собирался орбитальный корабль "Буран". Сейчас завод не функционирует и большая часть помещений сдается в аренду.

В столичной полиции отметили, что если за причинами возгорания окажется криминал, то будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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Сюжет: Пожар на Тушинском машиностроительном заводе

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